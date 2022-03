Lavoro, Just Eat cerca personale. Le posizioni aperte. Ecco come fare

21 marzo 2022 a

Caccia al posto di lavoro. Spunta la possibilità di una occupazione con Just Eat, gruppo fondato, nel 2001 in Danimarca, proprietario dell’omonimo servizio online di intermediazione tra ristoranti take away, che effettuano consegne a domicilio, e clienti. In pratica i clienti inseriscono il loro indirizzo e possono cercare i ristoranti a disposizione nella zona, quindi ordinare, pagare via web e ricevere i pasti a casa. La società due anni fa è stata acquisita da Takeaway.com ed ha modificato il nome in Just Eat Takeaway.com.

L'azienda è presente in 25 diversi paesi e ovviamente anche in Italia. Conta 580mila ristoranti partner e oltre 8000 collaboratori. Just Eat cerca personale in Italia. Varie figure che saranno assunte in Lombardia, nella sede di Milano, ma anche in altre zone del territorio nazionale. Per le offerte di lavoro si può consultare il portale web dove viene pubblicato l'elenco delle figure ricercate. Il lavoro di Rider Just Eat è un’attività flessibile, da gestire in totale autonomia. Per iniziare basta registrarsi sul portale web dedicato agli Addetti alle Consegne. L’azienda sta portando avanti un programma di inserimento stabile degli Addetti alle consegne, per assumerli con regolare contratto a tempo indeterminato. Per diventare rider occorre possedere uno smartphone e un mezzo proprio per effettuare le consegne.

Ma ci sono anche altre posizioni aperte tra le varie sedi: Account Manager Grocery; Commercial Growth Manager; Courier Coordinator; Facility Assistant; Health, Safety & Environment Specialist; HR Payroll Admin Intern; Inside Sales; Inside Sales – Commercial Growth; Internship – Account Executive Support; Planning Analyst; Planning Team Lead; Real Time Analyst – Just Eat Takeaway; Real Time Analyst Lead – Just Eat Takaway; Schedulers; Scheduling Team Lead; Talent Acquisition Specialist – Spanish Speaker; Technology Manager. Annunciata l'apertura di nuovi hub, centri logistici e di incontro per i rider, in diverse città tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli.

