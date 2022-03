Lavoro, ecco Il posto giusto: i consigli per trovare una occupazione. Cosa e come fare

20 marzo 2022 a

a

a

Il mondo del lavoro, i suoi problemi, centinaia di migliaia di persone in cerca di una occupazione. Oggi in tv, domenica 30 marzo, dalle ore 13 su Rai 3 torna Il Posto Giusto, programma settimanale condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato proprio al lavoro, alle sue regole e ai suoi infiniti problemi. La trasmissione, prodotta dalla Terza Rete Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, proporrà il racconto del contesto occupazionale in Italia con particolare attenzione, in questo episodio, ai percorsi di formazione e aggiornamento più efficaci per chi lavora e per chi è in cerca di un impiego.

Un italiano su tre taglia la spesa per il turismo. Settore in ginocchio

Alla trasmissione saranno presenti il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, per commentare colloqui di lavoro reali e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore. L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà le opportunità per aziende e lavoratori offerte dal Fondo Nuove Competenze mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, farà il punto su Eures, il servizio che agevola la mobilità dei lavoratori in Europa.

Amazon in Italia ha creato altri 4.500 posti a tempo indeterminato. Ora i dipendenti sono più di 14mila

La data journalist Simona Vanni fornirà i numeri più aggiornati su domanda e offerta di lavoro, con un focus sulle professioni specializzate di più difficile reperimento. Completeranno il racconto le storie di Riccardo, che ha inventato un cestino robot per la raccolta differenziata, e Linda, giovanissima divulgatrice scientifica che aspira a diventare astronauta, due esperienze molto particolari che aiutano a comprendere le difficoltà, ma anche i sogni di chi si affaccia in quello che è l'ambiente in cui trascorrerà il maggior tempo della sua vita. L’informazione utile che strappa un sorriso è affidata come sempre al tutorial di Chiara De Antoni, che in questa puntata spiegherà che cosa significa ricerca attiva di lavoro. Un programma focus considerato importante e formativo, in particolare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Centomila assunzioni entro l'anno nella pubblica amministrazione. Ecco perché e come fare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.