Lavoro, turismo in ginocchio per Covid, guerra e caro prezzi: un italiano su tre taglia la spesa

Dopo il Covid, che vede i contagi di nuovo in salita, ci mancava anche una guerra. Sono anni complicatissimi per l'Italia e per la maggior parte delle categorie di lavoratori. Di sicuro per coloro che operano nel mondo del turismo. Le prospettive di questa primavera 2022 restano drammaticamente incerte. L’aumento dei costi dei carburanti si riflette sul costo dei viaggi, e gli italiani - già messi alle strette dal caro bollette - hanno deciso di ridurre il budget: uno su tre, in particolare, taglia proprio le spese turistiche, e anche la domanda internazionale rimane sotto le attese. "Complessivamente, ad oggi scontiamo una riduzione di circa il 30% delle prenotazioni da parte di italiani e stranieri per il periodo primaverile", un concetto allarmante quello espresso da Assoturismo Confesercenti.

"Il conflitto russo-ucraino - spiega Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - non ha fermato solo i viaggiatori di questi due paesi: assistiamo, infatti, a una diminuzione generale delle prenotazioni da tutta l’area dell’Europa orientale e del Baltico, dalla Finlandia all’Ungheria passando per Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, mercati minori ma che prima della pandemia avevano mostrato un crescente interesse nella destinazione Italia, e anche dagli Stati Uniti".

"Speriamo che si tratti di un rallentamento momentaneo - spiega ancora il presidente di Assoturismo Confesercenti - si sta profilando di nuovo una situazione difficile per il settore turistico, già messo in crisi da due anni di stop and go. I provvedimenti varati dal Governo per il contenimento dei costi energetici e per l’estensione degli ammortizzatori sociali per il turismo fino a fine anno sono senz’altro positivi, ma non è da escludere la necessità di nuovi sostegni in caso non ci sia l’auspicato superamento dell’emergenza in tempi brevi". Quello del turismo è uno dei settori che ha accusato maggiormente il Covid e che ora è costretto a fare i conti con una nuova crisi.

