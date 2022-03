Eurojackpot, l'estrazione in diretta di oggi venerdì 18 maggio: i numeri vincenti

18 marzo 2022 a

Consueto appuntamento del venerdì con Eurojackpot. Anche oggi, 18 marzo, torna il concorso europeo settimanale che mette in palio molti milioni di euro. Il gioco è molto amato sia in Italia che all'estero: per svoltare economicamente occorre azzeccare il 5+2. La scorsa settimana sono stati centrati sei 5+1, di cui uno in Italia, da 457.490,60 euro, e otto 5+0 da 121.100,40 euro. Il jackpot, oggi, vale 89 milioni di euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI in aggiornamento

EURONUMERI in aggiornamento

