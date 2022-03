Lavoro, Amazon in Italia ha creato altri 4.500 posti a tempo indeterminato. Ora i dipendenti sono più di 14mila

17 marzo 2022 a

Il lavoro nell'era del web. Amazon ha creato in Italia più di 4.500 posti a tempo indeterminato. E' quanto ha annunciato la stessa Amazon precisando che l'azienda, avendo superato del 50% il piano che aveva annunciato lo scorso giugno, oggi in Italia impiega più di 14.000 dipendenti, sempre a tempo indeterminato, ed ha più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti in Italia dalla fine del 2019, quando impiegava 6.900 persone.

Secondo uno studio di The European House - Ambrosetti, che ha analizzato i bilanci delle grandi aziende private in Italia, precisa la nota dell'azienda, Amazon è quella che in termini assoluti ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni, per l'esattezza tra il 2011 e il 2020. In media, dall'avvio delle attività in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 24 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Amazon, afferma lo stesso gruppo, ha investito molto per sostenere la propria crescita in Italia e per supportare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese del Paese: oltre 8,7 miliardi di euro dal 2010 al 2020. Inoltre, se si prendono in considerazione gli investimenti complessivi in Italia e il contributo al Pil, precisa ancora l'azienda nella sua nota, Amazon ha supportato l'economia italiana per un totale di oltre 17 miliardi di euro dal 2010.

