Million Day domenica 13 marzo: l'estrazione in diretta

13 marzo 2022 a

a

a

Million day non conosce giorni di festa. Anche oggi, domenica 13 marzo, estrazione alle ore 19. Il concorso di Lottomatica mette in palio un milione di euro per coloro che azzeccano la cinquina. Premi anche per quaterna, terno e ambo, pagati rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Il colpo che cambia la vita, però, è la cinquina. Il gioco piace e ogni giorno raccoglie numerose puntate. Il Corriere segue l'estrazione in diretta: ecco i numeri vincenti di oggi, domenica 13 marzo (in aggiornamento).

La caccia al jackpot di oltre 170 milioni: ecco i numeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.