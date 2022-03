Lavoro, il sogno di diventare attore: casting per il nuovo film di Paolo Virzì

12 marzo 2022 a

a

a

Lavorare al cinema. Diventare attore. Un sogno che hanno in molti e che è particolarmente difficile da realizzare. A Ventotene e a Formia, in provincia di Latina, nel Lazio, spunta una possibilità. Sono in programma a partire da oggi, sabato 12 marzo, i casting per comparse nel nuovo film del regista Paolo Virzì. Ai provini possono partecipare persone di ogni età ed etnia. Le audizioni si terranno anche domani e lunedì, 13 e 14 marzo.

Micaela Ramazzotti, i due figli con Paolo Virzì: il parto della femmina durante le riprese de Il nome del figlio

La pellicola sarà prodotta da Lotus Production e si intitolerà Un altro ferragosto. Si tratta del sequel di Ferie d’agosto, film realizzato nel 1996 con Sabrina Ferilli e Silvio Orlando. Il film sarà realizzato proprio a Ventotene nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ma che tipo di figure cerca il regista Paolo Virzì? Bambini, ragazzi e adulti per piccoli ruoli e comparsate. La Lotus Production è una società di produzione cinematografica e televisiva che è stata fondata nel 2004. Dieci anni più tardi è stata acquisita dalla Leone Film Group. Tra i suoi titoli di maggior successo troviamo Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, La Pazza Gioia di Paolo Virzì, A casa tutti bene e Gli anni più belli, diretti da Gabriele Muccino.

Sabrina Ferilli, il bis a Sanremo dopo il 1996: "Ho proposto trenino con io e Amadeus nudi"

Ma torniamo alle audizioni di questi giorni. Come partecipare? Gli interessati a cercare di ottenere una piccola parte in Un altro ferragosto, possono presentarsi direttamente nei luoghi dei provini. A Ventotene oggi sabato 12 marzo dalle 9 alle 19 e domani, domenica 13 marzo, con lo stesso orario, presso la Sala Polivalente. A Formia, invece, i provini si terranno presso la Corte Comunale del Municipio domenica 13 marzo dalle 9.30 alle 19 e lunedì 14 marzo dalle 9.30 alle 18. Gli aspiranti attori devono presentarsi con documento di identità e green pass. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected].

Cinema: è morta Margarita Lozano, attrice spagnola amata da Pasolini, Taviani e Moretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.