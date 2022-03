Eurojackpot oggi venerdì 11 marzo. I numeri vincenti: estrazione in diretta

11 marzo 2022 a

Come tutti i venerdì, anche oggi - 11 marzo - torna Eurojackpot, il concorso europeo settimanale amatissimo dai giocatori che mette in palio diversi milioni di euro. Per svoltare dal punto di vista economico grazie al gioco continentale, occorre azzeccare il 5 + 2. Nell'estrazione precedente, venerdì 4 marzo, nessun giocatore ha indovinato la combinazione da favola. Ha festeggiato uno scommettitore che ha azzeccato il 5 + 1 intascando 2.389.564,90 euro. Il jackpot attuale è salito a 72 milioni di euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e poi pubblica su questa pagina i numeri vincenti.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI in aggiornamento

EURONUMERI in aggiornamento

