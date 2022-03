Million day giovedì 10 marzo: la combinazione che vale un milione di euro

10 marzo 2022 a

a

a

Million Day anche nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo. Come sempre, alle ore 19 estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Vengono tirati a sorte cinque numeri e chi li indovina tutti vince la bellezza di un milione di euro. Vengono premiate anche quaterna, terno e ambo, rispettivamente con mille, cinquanta e due euro. Il Corriere ogni giorno segue l'estrazione in diretta, poi pubblica la combinazione vincente su questa stessa pagina. Oggi vince un milione di euro chi ha giocato la seguente combinazione: (in aggiornamento).

L'estrazione in diretta di Million Day

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.