Million Day mercoledì 9 marzo, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta

09 marzo 2022 a

a

a

Million Day, anche stasera, mercoledì 9 marzo, consueto appuntamento con la fortuna. Alle ore 19 l'estrazione dei numeri del concorso gestito da Lottomatica. Chi indovina la cinquina si mette in tasca un milione di euro e ha la possibilità di cambiare la propria vita. Premi minori per la quaterna, il terno e l'ambo che vengono rispettivamente pagati mille, cinquanta e due euro. Il Corriere segue in diretta l'estrazione. I numeri vincenti di oggi sono (in aggiornamento).

I numeri vincenti di Lotto e Superenalotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.