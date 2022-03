Million Day, l'estrazione in diretta di oggi lunedì 7 marzo. I numeri vincenti

07 marzo 2022 a

a

a

Si rinnova anche oggi, lunedì 7 marzo, l'appuntamento con Million Day, il concorso di Lottomatica che mette in palio un milione di euro. Come ogni giorno, alle 19 si terrà l'estrazione a sorte dei cinque numeri vincenti. Premi in palio anche per quaterna, terno e ambo, pagati rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Il colpo che cambia la vita, però, è la cinquina. Il gioco piace e ogni giorno raccoglie numerose puntate. Il Corriere segue l'estrazione in diretta: ecco i numeri vincenti di oggi, lunedì 7 marzo (in aggiornamento).

Superenalotto, Umbria in festa: centrato un 5 a Ponte San Giovanni. Vinti 41 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.