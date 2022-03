Prezzi dei carburanti alle stelle, superata la soglia dei 2 euro a litro

Christian Campigli 04 marzo 2022 a

Una crescita inarrestabile. Che, se non arginata, spingerà alle stelle l'inflazione. E porterà inevitabilmente a un rilevante aumento dei prezzi dei prodotti al consumo. Con il Brent che punta spedito verso i 120 dollari e le quotazioni internazionali di benzina e gasolio ormai senza freno, questa mattina si sono registrati prezzi dei carburanti mai visti sulle strade italiane, oltre i livelli record toccati nell'estate del 2008, alla vigilia della grande crisi finanziaria, e tra il 2012 e il 2013. A pesare sono le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina, con le forniture di greggio e prodotti raffinati dalla Russia praticamente bloccate. È quanto segnala Staffetta Quotidiana e riporta l'agenzia di stampa AdnKronos. Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio, per IP servono due cent in più a litro, per Q8 +1 cent. Per Tamoil +3 cent su benzina e gasolio e +2 cent sul Gpl. L'indice Brent, il punto di riferimento per l'Europa, ha superato la soglia dei 119 dollari giovedì scorso. Per ritrovare simili valutazioni si deve tornare al 25 aprile 2012. Un'era geologica fa.

Se Atene piange, Sparta di certo non ride. L'indice West Texas Intermediate (Wti), il punto di riferimento per gli Stati Uniti, continua a sua volta a salire e oggi viene scambiato a 116,57 dollari, rispetto ai 110,60 dollari della chiusura precedente. Nel 2022 si è assistito ad un'impennata del 51% nel mercato del Vecchio Continente, del 55% in quello a stelle e strisce. Queste le medie dei prezzi comunicati dai gestori all'Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, rilevati alle otto di ieri mattina su circa quindicimila impianti: benzina self service a 1,892 euro/litro (+10 millesimi, compagnie 1,900, pompe bianche 1,876), diesel a 1,768 euro/litro (+10, compagnie 1,773, pompe bianche 1,757). Benzina servito a 2,015 euro/litro (+7, compagnie 2,061, pompe bianche 1,929), diesel a 1,896 euro/litro (+7, compagnie 1,941, pompe bianche 1,811). Gpl servito a 0,831 euro/litro (+10, compagnie 0,841, pompe bianche 0,820), metano servito a 1,814 euro/kg (+19, compagnie 1,842, pompe bianche 1,793), Gnl 2,160 euro/kg (+5, compagnie 2,151 euro/kg, pompe bianche 2,167 euro/kg).

Questi invece le tariffe in autostrada: benzina self service 1,974 euro/litro (servito 2,190), gasolio self service 1,862 euro/litro (servito 2,089), Gpl 0,946 euro/litro, metano 2,075 euro/kg, Gnl 2,152 euro/kg. Numeri che spaventano. Soprattutto un Paese come il nostro che, nel Dopoguerra, ha scelto di privilegiare il trasporto merci su gomma rispetto a quello su rotaia. Una decisione che, nelle intenzioni della classe dirigente dell'epoca, era volta alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nel Meridione. Una strategia che oggi rischia di essere un autentico boomerang. Un'insostenibile spada di Damocle, pronta ad affossare gli ambiziosi sogni italici di ripresa.

