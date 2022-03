Eurojackpot oggi venerdì 4 marzo. I numeri vincenti: estrazione in diretta

04 marzo 2022 a

Eurojackpot torna oggi, venerdì 4 marzo. Come tutte le settimane il concorso europeo, amatissimo dai giocatori, mette in palio un milione di euro. Per svoltare dal punto di vista economico grazie al gioco continentale, occorre azzeccare il 5 + 2. Nell'estrazione precedente, venerdì 25 febbraio, nessun giocatore ha indovinato la combinazione da favola. Hanno festeggiato, però, i nove scommettitori che hanno azzeccato il 5 + 1 intascando 315.645 euro a testa. In Italia un giocatore ha totalizzato 5 + 0 e vinto 194.957. La giocata è stata effettuata in una edicola di Bari. Il jackpot attuale è di 57 milioni di euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e poi pubblica su questa pagina i numeri vincenti.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDì 4 MARZO

(in attesa dell'estrazione)

EURONUMERI

