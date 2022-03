Guerra, bambini uccisi. La strage degli innocenti: i sorrisi fatti a pezzi dalla follia di Putin

Giuseppe Silvestri 01 marzo 2022 a

In Ucraina si sta consumando la strage più odiosa e insopportabile. E' quella dei bambini. A quasi una settimana dall'inizio della guerra, iniziano a rimbalzare le foto e le storie dei civili che hanno perso la vita a causa del folle attacco della Russia. E come sempre accade, sono le immagini dei piccoli a far stringere di più il cuore. A farlo sanguinare. E' insopportabile l'idea che a un bimbo che si affaccia alla vita, venga negato il futuro per colpa della follia dei grandi. La strage degli innocenti. Il titolo dell'episodio raccontato nel Vangelo secondo Matteo (Erode ordinò il massacro dei bambini con l'obiettivo di far uccidere Gesù) è calzante ogni volta che si vive il dramma di un conflitto. La barbara invasione russa ai danni dell'Ucraina, purtroppo, non fa eccezione. In una fase così convulsa della guerra i dati sono sempre sommari, ma secondo un primo bilancio sono già poco meno di venti i piccoli innocenti strappati alla vita.

Come Alisa Hlans. Il suo cuoricino ha smesso di battere nella scuola elementare che frequentava. Nel corso del secondo giorno del conflitto, venerdì, quando l'istituto è stato colpito dalle bombe dell'odioso Vladimir Putin. Aveva sette anni. E' stata una delle sei vittime del bombardamento del villaggio di Okhtyrka. I medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarla, ma il giorno dopo è morta in ospedale. Paolina (nella foto), invece, è stata uccisa a Kiev. Era insieme ai genitori. La famiglia è finita nel mezzo di uno scontro a fuoco tra le forze speciali russe e i militari ucraini. Il padre e la madre, come lei, non ce l'hanno fatta. Le autorità spiegano che la sorellina è in terapia intensiva, il fratello in un ospedale pediatrico.

E' stata la Bbc a raccontare per prima le loro storie. A farle diventare virali. Le foto, i nomi, rimbalzano sui social, di profilo in profilo, di pagina in pagina. E' difficile trattenere le lacrime e forse anche ingiusto farlo. Meglio lasciarle scivolare leggere, come leggeri erano i loro sorrisi. Sperando che il pianto alimenti il serbatoio della rabbia. Perché chi uccide civili e bambini, merita solo disprezzo e maledizioni. [email protected]

