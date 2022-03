Commercio, chiusi 85mila negozi in nove anni. Il Covid ne ha fatti fallire almeno 4.500

01 marzo 2022 a

a

a

Il Covid ha messo in ginocchio il commercio. "Tutte le attività in Italia sono circa 921mila. 467mila riguardano il commercio al dettaglio. In 9 anni sono scomparsi quasi 85mila negozi fisici, di cui quasi 4.500 durante la pandemia". Lo afferma Confcommercio con una analisi dell'ufficio studi Demografia d'impresa nelle città italiane, dove si fa presente che "questi numeri potrebbero essere" anche "peggiori" immaginando un quadro più ampio, completto e in tempo reale dei dati. L'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio si concentra sulle città italiane, con particolare riguardo ai centri storici. Sono stati osservati 120 Comuni medio-grandi (110 capoluoghi di provincia e 10 comuni non capoluoghi di media dimensione; escluse Milano, Napoli e Roma), nel periodo che va dal 2008 a giugno 2021. I numeri - spiega ancora Confcommercio - potrebbero "essere peggiori nella realtà" sia perché "ristori e cassa integrazione hanno congelato la demografia" sia perché è "immaginabile qualche ritardo delle camere di commercio nella pulizia dei registri".

L'Italia rischia di pagare a caro prezzo l'invasione dell'Ucraina. Inflazione al 6% e 4 miliardi in meno di consumi

Secondo l'analisi "una grossa parte della riduzione è dovuta, purtroppo, alla stagnazione dei consumi di tipo strutturale che affligge l'Italia da tanto tempo". Nel lungo termine crescono "le attività legate al turismo. Sembra che esse siano cresciute anche durante la pandemia". Le dinamiche sono simili - viene spiegato - "ma non uguali, nei 120 Comuni" presi in considerazione; "un po' peggio commercio in sede fissa e ambulanti, meglio le attività turistiche nel lungo periodo". Ovviamente anche il commercio online condiziona le vendite al dettaglio e nel corso della pandemia sono notevolmente cresciti gli acquisti effettuati direttamente sulla rete.

Saldi con partenza lenta. Un grande aiuto arriva dalle pagine social

Se i contagi continueranno a calare e lentamente si tornerà alla normalità, i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere meglio l'andamento del commercio al dettaglio. Comunque è ormai certo e ribadito più volte che le abitudini degli italiani stanno velocemente cambiando, condizionando l'intero comparto commerciale.

Lo Sbaracco affolla il centro storico e dà ossigeno al commercio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.