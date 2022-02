Million Day, i numeri in diretta oggi sabato 26 febbraio

26 febbraio 2022 a

Appuntamento con Million Day puntuale anche oggi, sabato 26 febbraio. Alle ore 19 vengono estratti i cinque numeri del concorso gestito da Lottomatica. Chi li indovina tutti si mette in tasca un milione. Vincite anche grazie a quaterna, terno e ambo, ma ovviamente di entità notevolmente inferiore: mille, cinquanta e due euro. Il Corriere come sempre segue l'estrazione in diretta. Di seguito i numeri vincenti di oggi (in aggiornamento).

