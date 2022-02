Eurojackpot oggi venerdì 25 febbraio: estrazione in diretta

25 febbraio 2022 a

Eurojackpot. Anche oggi, venerdì 25febbraio, il concorso europeo che mette in palio milioni di euro. Come sempre l'estrazione è prevista alle ore 20. Per vincere il jackpot occorre centrare il 5 + 2. Vincite importanti anche con il 5 + 1 e il 5 + 0. Nel concorso precedente, quello di venerdì 18 febbraio, nessun giocatore ha azzeccato il 5 + 2. Il jackpot è dunque salito a 44 milioni di euro. In tre, anche se non in Italia, hanno indovinato il 5 + 1 mettendosi in tasca 695.392,80 euro a testa. Centrati anche sette 5+0 da 105.185,40 euro ciascuno. Oggi la nuova sfida. Di seguito i numeri estratti.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 25 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

In aggiornamento

EURONUMERI In aggiornamento

Intanto salgono a due le estrazioni settimanali. Dal 29 marzo, all'appuntamento del venerdì si aggiungerà quello del martedì. Ad annunciare il nuovo concorso è l'Agenzia Dogane e Monopoli con le modifiche al regolamento del gioco. Tra le novità anche il nuovo tetto massimo al jackpot per il 5+2, che passa da 90 a 120 milioni di euro.

