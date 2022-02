Lotto e Superenalotto, oggi martedì 22 febbraio: i numeri vincenti. Estrazione in diretta

22 febbraio 2022 a

Come tutti i martedì, anche oggi 22 febbraio prima estrazione della settimana dei numeri per i concorsi di Lotto e Superenalotto. Alle ore 20 vengono tirate a sorte le combinazioni vincenti dei due concorsi più amati dagli italiani. Il sei manca ormai da nove mesi. L'ultima volta fu centrato il 22 maggio 2021 in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Il fortunato vincitore ha incassato la somma di 156 milioni di euro. Stavolta il jackpot è ancora più ricco ed ha superato i 160 milioni di euro. Nel concorso di sabato scorso nove giocatori hanno centrato il cinque, portando a casa 27.835,95 euro a testa. Come al solito oggi verranno estratti anche i numeri del Lotto. Il Corriere seguirà in diretta le estrazioni.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi, martedì 22 febbraio.

(in aggiornamento)

Numero Jolly

Numero Superstar

LOTTO

Di seguito, ruota per ruota, i numeri del Lotto estratti a sorte oggi, martedì 22 febbraio.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

