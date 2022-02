Million Day, estrazione in diretta oggi martedì 22 febbraio. I numeri vincenti

22 febbraio 2022 a

Appuntamento con la Dea Bendata anche stasera, martedì 22 febbraio, alle ore 19. E' proprio l'ora dell'estrazione dei numeri vincenti di Million Day. Il concorso gestito da Lottomatica ogni sera regala agli appassionati la possibilità di vincere un milione di euro. Occorre indovinare la cinquina che viene estratta a sorte. Vengono premiati anche quaterna, terno e ambo rispettivamente con mille, cinquanta e due euro. Ma serve la cinquina per il colpaccio. Il Corriere anche oggi segue l'estrazione in diretta. Questi i numeri vincenti: (in aggiornamento).

La cinquina di Million Day che cambia la vita

