Lavoro, 100mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Ecco perché e come fare

Julie Mary Marini 20 febbraio 2022

Lavoro, in arrivo centomila assunzioni nella pubblica amministrazione. Tutte effettuate entro il 2022 grazie ai nuovi concorsi che saranno presto indetti. Nei prossimi mesi verranno pubblicati numerosi bandi. L'obiettivo è quello di assumere giovani laureati e professionisti nel pubblico impiego. Gli inserimenti verranno effettuati nel corso dell'anno. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero in cui ha spiegato che il ministero intende procedere a un massiccio reclutamento di personale. Le assunzioni devono portare anche ad un cambio generazionale nell'organico delle stesse pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni, ha spiegato Brunetta, sono favorite dallo sblocco dei concorsi pubblici avvenuto nel mese di maggio e dalla riforma dei concorsi che è stata approvata dal governo guidato da Mario Draghi che ha reso più semplici e più veloci tutte le procedure burocratiche per l'effettuazione delle selezioni. Secondo le previsioni i nuovi assunti saranno dunque 100mila. Come suo solito, Brunetta non ha fatto giri di parole: "Per il 2022 prevediamo la pubblicazione di bandi per oltre 100 mila assunzioni da rendere tutte effettive entro l’anno, oltre alle decine di migliaia di nuovi ingressi nel mondo del lavoro legati ai progetti del Pnrr".

Una politica che il ministro ha definito "un vero cambio del sangue per la nostra pubblica amministrazione: tanti giovani, tanti laureati e tanti professionisti”. Una buona parte dei concorsi riguarderà gli enti locali. Il governo ha approvato un pacchetto di interventi che permetterà alle amministrazioni territoriali di reclutare addirittura 15mila persone. Assumere regolarmente per i prossimi cinque anni in maniera tale da recuperare i 70 mila posti che sono stati persi nell'ultimo decennio. Come già scritto sopra, al piano si aggiungono migliaia di nuovi ingressi nel mondo del lavoro legati ai progetti del Pnrr. Sono state già autorizzate 24mila assunzioni nelle pubbliche amministrazioni da effettuare mediante concorsi e procedure straordinarie.

