Coldiretti: "Ottenuti 1,5 miliardi per il solare sui tetti delle stalle"

I pannelli solari potranno essere installati sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici, senza dover consumare terreno fertile, e per fare ciò sono stati concessi 1,5 miliardi di finanziamenti. L'annuncio dato dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, è stato accolto con grande soddisfazione anche da Coldiretti. “La pubblicazione del bando entro il 31 marzo per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti per l’istallazione di pannelli fotovoltaici su migliaia di tetti di stalle e cascine, senza il consumo di suolo, è una prima importante risposta alla nostra mobilitazione a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori”, ha affermato il presidente Ettore Prandini nell’apprezzare l’annuncio del ministro Patuanelli, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La misura quindi consente l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile. "Si tratta di una opportunità per migliaia di imprese agricole e zootecniche che possono avvantaggiarsi del contenimento dei costi energetici ma anche – sottolinea Prandini - per il Paese che può beneficiare di una fonte energetica rinnovabile in una situazione di forti tensioni internazionali che mettono a rischio gli approvvigionamenti".

La mobilitazione della Coldiretti continua "in attesa che vengano liberati gli 1,2 miliardi per i contratti di filiera, incentivate le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle imprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e fermate le speculazioni sui prezzi pagati degli agricoltori con un efficace applicazione del decreto sulle pratiche sleali", conclude il presidente Prandini.

