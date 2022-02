Eurojackpot oggi venerdì 18 febbraio: estrazione in diretta

18 febbraio 2022 a

Eurojackpot. Anche oggi, venerdì 18 febbraio, il concorso europeo che mette in palio milioni di euro. Come sempre l'estrazione è prevista alle ore 20. Per vincere il jackpot occorre centrare il 5 + 2. Vincite importanti anche con il 5 + 1 e il 5 + 0. Nel concorso precedente, quello di venerdì 11 febbraio, nessun giocatore ha azzeccato il 5 + 2. Il jackpot è dunque salito a 32 milioni di euro. In tre hanno indovinato il 5 + 1 mettendosi in tasca 649.514 euro a testa. Vincite realizzate in Finlandia, Germania e Slovacchia. Centrati anche sei 5+0 da 114.620 euro ciascuno. Oggi la nuova sfida. Di seguito i numeri estratti.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 18 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

(in aggiornamento)

EURONUMERI

Intanto salgono a due le estrazioni settimanali. Dal 29 marzo, all'appuntamento del venerdì si aggiungerà quello del martedì. Ad annunciare il nuovo concorso è l'Agenzia Dogane e Monopoli con le modifiche al regolamento del gioco. Tra le novità anche il nuovo tetto massimo al jackpot per il 5+2, che passa da 90 a 120 milioni di euro.

