Million Day, l'estrazione in diretta di domenica 13 febbraio 2022

Come ogni giorno della settimana, anche oggi - domenica 13 febbraio - tradizionale appuntamento quotidiano con Million Day. La cinquina di numeri verrà estratta alle ore 19 e vale un milione di euro. Ma i premi non finiscono qua e vanno anche a chi azzecca la quaterna (mille euro), il terno (50 euro) e l'ambo (2 euro). Come tutti i giorni anche oggi il Corriere segue in diretta l'estrazione. La cinquina vincente è la seguente: (in aggiornamento).

Million Day, la combinazione che vale un milione di euro

