Lotto e Superenalotto, l'estrazione di sabato 12 febbraio: i numeri vincenti

Come ogni sabato, giornata di estrazione per Lotto e Superenalotto oggi 12 febbraio 2022. Nessun Sei nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola 155 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 10 febbraio sono quattro i punti Cinque centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 51.075,16 euro a testa. Da segnalare anche due Quattri stella da 41.460 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Di seguito le estrazioni vincenti di oggi. (In aggiornamento)

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi: (In aggiornamento)

LOTTO

Di seguito, ruota per ruota, i numeri del concorso del Lotto estratti a sorte oggi: (In aggiornamento)

