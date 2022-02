Mps, Bastianini pronto a portare la banca in tribunale. I motivi della sfiducia

Aldo Tani 10 febbraio 2022 a

Tra Guido Bastianini e Banca Mps entreranno di mezzo gli avvocati. L’ex amministratore delegato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe intenzionato a fare causa all’istituto di credito per la rimozione delle deleghe, avvenuta durante il Cda. Il manager vorrebbe così difendere la propria reputazione. Inoltre gli sarebbe stata negata la possibilità di rimandare il Consiglio di un giorno per partecipare ai funerali della sorella. Sul versante opposto filtrano invece le motivazioni che hanno spinto il Tesoro a sostituirlo con Luigi Lovaglio. Tra i punti contestati, come scrivere il quotidiano milanese, ci sarebbero fra l’altro “la gestione dei rapporti con la stampa senza che siano state utilizzate le strutture preposte interne alla banca anche in relazione ai rapporti istituzionali”, nonché “la posizione talvolta ambigua tra la definizione di un piano industriale stand alone e un piano al servizio di un’operazione strutturale auspicato che ha costretto il consiglio a numerose sedute al fine di dover costantemente chiarire le finalità del piano industriale”. A ciò si aggiunge un “atteggiamento non pro attivo nell’identificazione del percorso strutturale”.

L’ex dirigente sconterebbe “la complessa gestione delle figure manageriali”, in particolare nelle circostanze che hanno riguardato alcuni manager poi usciti dall’istituto, tra cui il general counsel Riccardo Quagliana, che “avrebbe richiesto un diverso livello di trasparenza nell’esecuzione delle delibere”, come pure “l’assenza di una chiara presa di posizione giunta talvolta sino all’astensione su proposte arrivate al consiglio dalle strutture della banca senza espressione di orientamento in vicende di particolare delicatezza”, costringendo il Cda “ad agire in assenza di una precisa linea gestionale”.

In attesa di capire che piega prenderà questo versante, Montepaschi con un nuovo timoniere guarda al futuro. Il primo step è l’approvazione del piano industriale, seguita dalla ricapitalizzazione. A Lovaglio sarà chiesto di presentare il pacchetto nelle migliori condizioni possibili per andare incontro al mercato. Su questo passaggio è stato chiamato in causa Antonio Patuelli. “La costrizione a vendere una banca nazionalizzata introduce una complessità e l’esperienza delle nazionalizzazioni in Gran Bretagna durante la crisi passata ha dimostrato che lo Stato deve vendere i suoi asset nel momento in cui il mercato ha maggiore possibilità di acquisirli, non nei momenti di difficoltà – ha affermato in una intervista il presidente dell’Abi - Sul tema vivo abbastanza sereno, oggi c’è una preparazione frutto di maggior dialogo con Bruxelles”.

