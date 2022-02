Million Day oggi martedì 8 febbraio: i numeri vincenti

08 febbraio 2022 a

a

a

Secondo giorno della settimana e nuovo appuntamento con Million Day. Anche oggi, martedì 8 febbraio, estrazione della cinquina che vale un milione di euro. Come al solito diretta a cura di Lottomatica a partire dalle ore 19. Per vincere un milione occorre indovinare tutti i numeri che vengono tirati a sorte. La quaterna vale mille euro, il terno cinquanta e l'ambo appena due. Azzeccare la combinazione vincente è molto difficile, ma sono tanti quelli che hanno incassato il sognato milione in questi anni. La cinquina vincente di oggi, martedì 8 febbraio, è la seguente: (in aggiornamento).

I numeri vincenti del concorso Million Day

