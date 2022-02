Million Day lunedì 7 febbraio, i numeri vincenti. Estrazione in diretta

07 febbraio 2022 a

Million Day, continua la caccia al milione di euro. Anche oggi, lunedì 7 febbraio, come tutti i giorni, alle ore 19 estrazione a cura di Lottomatica. Viene tirata a sorte la cinquina che se azzeccata consente di vincere un milione di euro. La quaterna ne vale mille, il terno cinquanta e l'ambo due. Indovinare cinque numeri non è affatto semplice, ma il gioco appassiona gli italiani che ogni giorno ci provano con centinaia di migliaia di giocate. Anche oggi il Corriere seguirà in diretta l'estrazione della combinazione vincente che poi sarà pubblicata su questa stessa pagina (in aggiornamento).

