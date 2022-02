Million Day domenica 6 febbraio: estrazione in diretta. I numeri vincenti

06 febbraio 2022 a

Million Day non conosce pause e anche nei giorni di domenica viene estratta la cinquina che consente di vincere un milione di euro. Per conquistare la somma che consente di cambiare vita, occorre indovinare tutti i numeri estratti, cosa non semplice. I cinque numeri valgono un milione. Azzeccando la quaterna si vincono mille euro, cinquanta con il terno e due con l'ambo. Ogni giorno il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica la combinazione vincente su questa stessa pagina. I numeri di oggi, domenica 6 febbraio, sono i seguenti: (in aggiornamento).

