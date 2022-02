Eurojackpot oggi venerdì 4 febbraio, l'estrazione dei numeri vincenti

04 febbraio 2022 a

Nuovo assalto all'Eurojackpot. Anche stasera, venerdì 4 febbraio, come tutte le settimane alle ore 20 appuntamento con la fortuna per il concorso europeo che mette in palio milioni di euro. Stasera saranno un po' meno del solito visto che nel concorso di venerdì 28 gennaio è stato centrato un 5 + 2 da 11.1 milioni di euro. Ha vinto uno scommettitore della Slovenia. Hanno festeggiato anche due giocatori che hanno azzeccato il 5 + 1, vincendo 918.059 euro ciascuno, entrambi tedeschi. Il jackpot in palio, dunque, riparte da 10 milioni di euro. Il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica i numeri vincenti.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 4 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

