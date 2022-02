Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 4 febbraio 2022

04 febbraio 2022 a

Appuntamento anche oggi - venerdì 4 febbraio 2022 - con l'estrazione milionaria del Million Day, come ogni giorno alle ore 19. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. Dall'inizio del gioco sono stati 201 i fortunati, nel 2022 solo uno (venerdì 21 gennaio a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria con una giocata singola di un euro). Indovinando invece quattro numeri si vincono mille euro, 50 con tre numeri e 2 con due numeri. I cinque numeri vincenti di oggi: (in aggiornamento).

