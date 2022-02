Million Day, l'estrazione in diretta di oggi giovedì 3 febbraio

03 febbraio 2022 a

Million Day non conosce soste. Anche nella giornata di oggi, giovedì 3 febbraio, gli scommettitori vanno a caccia del milione di euro. Come tutti i giorni alle ore 19 viene effettuata l'estrazione a cura di Lottomatica che il Corriere segue in diretta. Indovinare la cinquina, cosa per niente semplice, consente di incassare un milione di euro. Occorre una notevole dose di fortuna, ma ovviamente tutti ci provano. Anche oggi, giovedì 3 febbraio, seguiamo in diretta le operazioni di Lottomatica e pubblichiamo su questa stessa pagina la combinazione vincente. La cinquina estratta nel concorso odierno è la seguente (in aggiornamento).

