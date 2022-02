Lavoro, Crif assume cento persone. Ecco dove e come consultare i profili che cerca

03 febbraio 2022 a

a

a

Arrivano importanti offerte di lavoro da parte di Crif, azienda globale con quartier generale a Bologna, che è specializzata in sistemi di credit e business information e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. Malgrado la fase negativa del ciclo economico, Crif ha continuato nel suo percorso di sviluppo e crescita delle attività che per il 2021 dovrebbe essere superiore addirittura al 6.5%. Questo trend ha consentito di confermare la propria strategia di investimenti su scala globale, pari a complessivi 350 milioni di euro per il triennio che arriva fino al 2023.

Amazon assume 200 persone nel nuovo Centro di distribuzione. Ecco le figure che cerca e gli stipendi

Eì stato quindi confermato anche il piano di assunzioni che, solamente per l’Italia, prevede l’inserimento di almeno 100 professionisti entro la fine dell’anno in corso. Le principali sedi interessate sono quelle di Bologna, Milano, Rende (Cosenza) e all’interno del Campus di Varignana, il polo alle porte di Bologna dedicato all’incubazione dei progetti di innovazione del Gruppo e allo sviluppo delle più avanzate soluzioni in ambito digitale e di open finance. Crif attualmente ha un team composto da circa 6mila professionisti.

Dati economici, l'Italia locomotiva dell'Europa. La cura Draghi funziona

Operano in particolare a supporto degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle utilities, delle imprese e dei consumatori di ben quattro continenti. Punta su un mix di innovazione tecnologica, conoscenze e capacità di interpretare le esigenze dei suoi clienti. Dedica quindi particolare attenzione non solo all'inserimento di nuove risorse professionali, ma anche alla loro crescita e alla valorizzazione. La ricerca di talenti, inoltre, ha portato Crif a consolidare la collaborazione con le Università e gli enti che si occupano di formazione, nazionali e internazionali. Con l'Università di Bologna ha promosso negli ultimi mesi master professionalizzanti che ha coinvolto alcune decine di studenti. Ora la ricerca di nuovo personale. Per consultare le posizioni aperte e le opportunità professionali, è possibile cliccare qui oppure sulla pagina Linkedin.

Istat: a dicembre il tasso disoccupazione è sceso al 9%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.