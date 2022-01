Million Day oggi lunedì 31 gennaio. Estrazione in diretta: i numeri vincenti

31 gennaio 2022 a

Lottomatica propone la corsa al milione di euro anche nella giornata di oggi, lunedì 31 gennaio, con Million Day. Come tutti i giorni, alle ore 19 vengono estratti i cinque numeri magici. Chi li azzecca tutti, si mette in tasca un milione, somma in grado di rivoluzionare la vita della stragrande maggioranza degli italiani. Non è semplice dal punto di vista matematico, ma le scommesse fioccano ogni giorno. E sarà così anche oggi. Il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica la combinazione vincente. Oggi, lunedì 31 gennaio, i numeri che valgono un milione sono: (in aggiornamento).

