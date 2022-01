Million Day oggi domenica 30 gennaio. Estrazione in diretta: i numeri vincenti

30 gennaio 2022 a

a

a

Anche nella giornata di oggi, domenica 30 gennaio, Lottomatica propone la corsa al milione di euro. Come tutti i giorni, alle ore 19 vengono estratti i cinque numeri magici di Million Day. Chi li azzecca tutti, si mette in tasca un milione, somma in grado di rivoluzionare la vita della stragrande maggioranza degli italiani.

Enzo Miccio, l'amore per il fidanzato Laurent. Tutti matrimoni vip organizzati

Ma ovviamente non è affatto semplice. Le scommesse sono sempre tantissime. E sarà così anche nel concorso di oggi. Il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica la combinazione vincente. Oggi, domenica 30 gennaio, i numeri che valgono un milione sono i seguenti (in aggiornamento).

Filippa Lagerback, décolleté mozzafiato sui social: l'amore per Daniele Bossari e una passione speciale

Qualche fortunato scommettitore indovinerà la combinazione che regala un milione di euro? Oppure appuntamento rinviato alla giornata di domani? Occorre aspettare i resoconti di Lottomatica per capire come è andata.

Che tempo che fa, ospite Roberta Metsola in esclusiva: ha sostituito Sassoli come presidente del Parlamento Europeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.