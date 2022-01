Superenalotto e Lotto, oggi sabato 29 gennaio: i numeri vincenti in diretta

29 gennaio 2022 a

Ogni sabato torna puntuale l'appuntamento con Lotto e Superenalotto. Accade anche oggi, sabato 29 gennaio, e il jackpot è alle stelle. Taglia il traguardo di 147.5 milioni di euro, una somma incredibile, in grado di stravolgere la vita di chi riuscirà a indovinare il sei. Impresa non semplice, visto che manca dal 22 maggio 2021, quando fu azzeccato in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. La maxi vincita quel giorno fruttò in un colpo solo la bellezza di 156 milioni. Nell'ultimo concorso, quello di giovedì 27 gennaio, sei giocatori hanno centrato il cinque e si sono messi in tasca 33.616 euro a testa. Un solo 4 stella da 47.779 euro. Anche oggi, sabato 29 gennaio, il Corriere seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Combinazione vincente di oggi, sabato 29 gennaio

(In aggiornamento)

Numero jolly

Superstar

Million Day, la cinquina per vincere un milione di euro

IL LOTTO

Il sabato è anche giorno di estrazione per il lotto. Di seguito i numeri estratti a sorte oggi, sabato 29 gennaio.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

