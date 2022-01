Million Day oggi sabato 29 gennaio. Estrazione in diretta: i numeri vincenti

29 gennaio 2022 a

Anche nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, Lottomatica propone la corsa al milione di euro. Come tutti i giorni, alle ore 19 vengono estratti i cinque numeri magici. Chi li azzecca tutti, si mette in tasca un milione, somma in grado di rivoluzionare la vita della stragrande maggioranza degli italiani.

Ma ovviamente non è affatto semplice. Le scommesse sono sempre tantissime. E sarà così anche nel concorso di oggi. Il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica la combinazione vincente. Oggi, sabato 29 gennaio, i numeri che valgono un milione sono i seguenti (in aggiornamento).

Qualche fortunato scommettitore indovinerà la combinazione che regala un milione di euro? Oppure appuntamento rinviato alla giornata di domani? Occorre aspettare i resoconti di Lottomatica per capire come è andata.

Million Day, la cinquina per vincere un milione di euro

