Lotto e Superenalotto oggi giovedì 27 gennaio. L'estrazione in diretta

Il sei tarda a essere indovinato e ovviamente il jackpot continua a salire. E' arrivato a 146.5 milioni di euro e viene messo di nuovo in palio nella giornata di oggi, giovedì 27 gennaio. Alle ore 20 l'estrazione e saranno centinaia di migliaia gli italiani con la schedina in mano, speranzosi di vincere uno dei più importanti montepremi di sempre. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 25 gennaio, in quattordici hanno centrato il cinque, vincendo 14.468,05 euro ciascuno. Il 4 stella è stato centrato cinque volte: premi da 18.247 euro. L'ultimo sei è stato indovinato il 22 maggio dello scorso anno e il fortunato giocatore si mise in tasca la bellezza di 156 milioni di euro. La schedina fu convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Di seguito i numeri vincenti tirati a sorte oggi, giovedì 27 gennaio.

Combinazione vincente di oggi, giovedì 27 gennaio

(in aggiornamento)

Numero jolly

Superstar

IL LOTTO

Come accade ogni giovedì, anche oggi, 27 gennaio, alle ore 20 estrazione dei numeri del Lotto. Come sempre il Corriere segue in diretta l'estrazione e aggiorna la tabella delle ruote.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

