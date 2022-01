Million Day, l'estrazione di oggi mercoledì 26 gennaio. I numeri vincenti

26 gennaio 2022 a

Million Day non conosce tregua e anche oggi, mercoledì 26 gennaio, è in programma l'estrazione della cinquina vincente. I numeri ogni giorno vengono tirati a sorte alle ore 19 e chi li indovina tutti vince un bel milione. Non è semplice, visto che per azzeccare una cinquina occorre una vera e propria impresa. Ma ovviamente tentare si può e sono sempre tanti gli scommettitori che provano a dare una svolta alla propria vita proprio grazie a Million Day. Il Corriere come ogni giorno segue in diretta l'estrazione. Oggi, mercoledì 26 gennaio, i numeri della combinazione vincente sono i seguenti (In aggiornamento).

