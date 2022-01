In Italia nel nel 2021 oltre 332 mila nuove imprese. Primo passo per uscire dalla crisi

Christian Campigli 22 gennaio 2022 a

a

a

Una luce in fondo al tunnel. Fievole, impercettibile e che ha bisogno di nuovi stimoli. Ma pur sempre un gradino, il primo, verso la risalita indispensabile per uscire dalle paludi della crisi. Sono positivi i dati sulla creazione di nuove imprese, anche se il nostro Paese non è ancora tornato ai valori precedenti alla pandemia. È quanto emerge dal Registro delle Imprese delle Camere di commercio, l’anagrafe ufficiale delle aziende italiane. Secondo Movimprese - l’analisi statistica realizzata da Unioncamere e InfoCamere - il 2021 si è chiuso con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali che, tra gennaio e dicembre, hanno fatto registrare 332.596 nuove iscrizioni (il 14% in più rispetto all’anno precedente). “I risultati dell’analisi – sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, contattato dall'agenzia di stampa Agi - mostrano che l’andamento delle iscrizioni è certamente correlato alle prospettive dell’economia ma anche determinato da andamenti settoriali diversificati e dalle politiche di aiuti pubblici. Appare poi incoraggiante il significativo contributo dato dalle regioni del Mezzogiorno alla crescita del tessuto produttivo”.

Telemarketing, fine alle telefonate moleste. Nuove regole, ecco quando e come funzioneranno

Le duecentoquarantaseimila cessazioni di attività rilevate tra gennaio e dicembre dello scorso anno costituiscono il valore più basso degli ultimi quindici anni. Il saldo annuale è quindi positivo e pari a +86.587 unità. Valori rilevanti, ma che non allontano la nostra economia dal pericolo di una crisi sistemica. Serviranno conferme e, soprattutto, sarà indispensabile incentivare la fiducia dei consumatori. In tal senso, le misure di chiusura ancora presenti per contenere il Covid di certo non aiutano. Interessante anche l'analisi territoriale, che evidenzia, come era prevedibile, notevoli differenze in base all'area geografica. Il Mezzogiorno, a sorpresa, è l’area dell'Italia che registra nel 2021 il maggior numero di iscrizioni: sono quasi centonovemila le nuove imprese nate lo scorso anno, a fronte di circa settantaduemila cessazioni. Il risultato mostra un saldo positivo di poco meno di trentasettemila unità, che, per un terzo, si deve alla Campania.

Amazon assume 200 persone nel nuovo Centro di distribuzione. Ecco le figure che cerca e gli stipendi

Il Nord Ovest segna un incremento di oltre ventimila unità, grazie a novantunomila iscrizioni e settantamila cancellazioni. A spiccare in quest’area è la Lombardia, con quattordicimila imprese in più in un anno. A seguire il Centro, con un saldo di poco meno di ventimila imprese, dovuto a settantaduemila iscrizioni e cinquantaduemila cessazioni. Il Lazio traina la crescita di imprese tra le regioni centrali, con quattordicimila imprese in più. Il Nord Est, infine, registra il minor incremento dello stock di imprese (oltre novemila unità), differenza tra sessantamila iscrizioni e cinquantamila cessazioni. Veneto ed Emilia Romagna le regioni con i saldi più elevati. Numeri importanti. Perché descrivono la voglia di riemergere del nostro Paese. La determinazione di imprenditori che, semplicemente, non accettano la sconfitta. Dati che però rischiano di sciogliersi come la neve al sole se le due emergenze economiche più drammatiche (inflazione e caro bollette) non verranno al più presto risolte. Con misure concrete e non solo con patetici slogan politici.

Aumentano i prezzi. Su base annua si sfiora il 4%. Altra stangata sulle famiglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.