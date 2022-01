Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 22 gennaio. I numeri vincenti in diretta

22 gennaio 2022 a

Al Superenalotto il sei non è stato ancora centrato e il jackpot continua a crescere. Stasera, sabato 22 gennaio, nuovo assalto ai numeri nell'estrazione delle ore 20. La super vincita manca dal 22 maggio 2021 quando il sei fu azzeccato a Montappone, in provincia di Fermo. Quella giocata valse la bellezza di 156 milioni di euro. Il jackpot dunque aumenta e sfiora i 145 milioni, per l'esattezza 143.8. Nell'estrazione di giovedì scorso, 20 gennaio, è stato centrato un 5 + 1 da 613.155 euro, grazie a una giocata online. Cinque, invece, gli scommettitori che hanno vinto indovinando il 5 e incassato 39.619 ciascuno. Mentre c'è stato un 4 stella da 41.105 euro. Come tutte le settimane, anche stasera i numeri vengono estratti alle ore 20 e il Corriere segue l'evento in diretta e pubblica la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Combinazione vincente di oggi, sabato 22 gennaio

(in aggiornamento)

Numero jolly

Superstar

Anche oggi, come tutti i sabato, estrazione dei numeri del Lotto, il concorso più antico e più amato del nostro Paese. Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 22 gennaio 2022.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

