Telemarketing, nuove regole per bloccare le chiamate dei call center sul cellulare. Ecco quando e come funzioneranno

21 gennaio 2022 a

a

a

Fine alle telefonate moleste, quelle chiamate promozionali che da anni ci sfiancano per vendere la qualsiasi. A breve stop al telemarketing selvaggio: i cittadini potranno revocare i consensi alle chiamate promozionali e all'invio di materiale pubblicitario indesiderato estendendo l'applicazione anche ai cellulari oltre che ai numeri fissi e alla posta cartacea. La riforma è stata approvata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Lo riporta il Mise in una nota. "Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma importante molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento si punta finalmente a regolamentare un fenomeno che è diventato inaccettabile", dichiara il ministro Giorgetti.

Nuovo decreto, servirà il green pass per ritirare la pensione. Senza solo per acquistare "beni essenziali"

Si tratta - spiega il Mise - di un "servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni. Il provvedimento, che ha recepito nel corso del suo iter normativo i pareri e le osservazioni espressi da tutte le istituzioni e amministrazioni coinvolte, diventerà operativo con decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In seguito il Ministero dello Sviluppo economico avvierà anche una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini per far conoscere le procedure di attivazione dello strumento".

Draghi non può lasciare il prossimo governo in bolletta…

Scettico il Codacons verso questa novità in tema di telemarketing, "In passato strumenti come il Registro delle opposizioni si sono rivelati un fallimento totale e non hanno fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate moleste di società e call c enter" afferma il responsabile Privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo. "La nostra speranza è che le sanzioni verso gli operatori che non si atterranno alle regole, previste dal nuovo Regolamento, possano rappresentare un valido deterrente per mettere definitivamente la parola fine al telemarketing selvaggio. Per tale motivo controlleremo come le società si adegueranno alle nuove disposizioni, e denunceremo qualsiasi violazione a danno degli utenti", conclude Di Ascenzo.

Ecco la sotto variante Omicron 2. Migliaia di casi in Danimarca. E' difficile da scoprire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.