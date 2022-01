Superenalotto, nessun sei e jackpot oltre i 143 milioni. Ma c'è chi con 5 + 1 vince più di 613mila euro

21 gennaio 2022 a

Nessuno scommettitore ha centrato il sei milionario nell'estrazione del Superenalotto di giovedì 20 gennaio. Il jackpot continua a salire e vola a 143.8 milioni che saranno messi in palio nel concorso in programma sabato 22. Ma la Dea Bendata ha lasciato il segno e ha deciso di baciare un giocatore che ha azzeccato il 5 + 1. La combinazione vincente è stata indovinata con una giocata online e ha fruttato oltre 600mila euro, per l'esattezza 613.155. Sono stati cinque, inoltre, gli scommettitori ad aver indovinato il "5", per loro 39.619,31 ciascuno.

C'è da segnalare, inoltre, anche un "4 stella" che vale 41.105 euro. Certo, non sono i soldi che vincerà il fortunatissimo giocatore che azzeccherà il prossimo sei, ma restano cifre importanti, che possono migliorare la vita della stragrande maggioranza di giocatori che scommettono sui numeri del Superenalotto. Il sei continua a mancare dal 22 maggio 2021. Quella sera la combinazione da favola fu giocata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Il giocatore vinse 156 milioni di euro. Ovviamente grande attesa per la prossima estrazione.

Non solo Superenalotto. Si vince anche con il 10eLotto. La regione protagonista nel concorso di giovedì 20 gennaio, è stata il Veneto. Un fortunato scommettitore di Venezia, infatti, ha centrato un nove da 30mila euro. Festa anche a Silena, in provincia di Treviso, dove un sei ha fruttato 10mila euro. La seconda vincita più alta della giornata è stata invece azzeccata ad Ancona, con un sei Doppio Oro da circa 12mila euro. Il sito agipronews.it segnala che sono stati indovinati anche un 3 Oro e un 4 Doppio Oro da 8 mila euro centrati entrambi a Roma. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito nel complesso la bellezza di 22.4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni dall'inizio dell'anno.

