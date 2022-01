Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi martedì 18 gennaio 2022. L'estrazione in diretta

18 gennaio 2022 a

Anche oggi, 18 gennaio 2022, come tutti i martedì (tranne i giorni festivi), i protagonisti allo scoccare delle ore 20 sono il Lotto e il SuperEnalotto. Il Corriere segue in diretta l'estrazione dei numeri vincenti che vengono subito pubblicati su questa stessa pagina. A causa delle recenti festività natalizie, il calendario ha subito più di una variazione, ma ora torna alla regolarità con estrazioni, per entrambi i concorsi, nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Ovviamente milionario il jackpot del Superenalotto. Il sei manca dal 22 maggio 2021 e il montepremi vola fino a superare i 142 milioni di euro. Nel concorso di sabato 15 gennaio, sono stati centrati quattordici cinque che hanno fruttato poco più di 17mila euro. La caccia al colpaccio, dunque, continua.

Combinazione vincente di oggi, martedì 18 gennaio (in aggiornamento)

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 17 gennaio 2022

Numero jolly

Superstar

Ovviamente, come sempre, estrazione anche dei numeri del Lotto, il concorso più antico e più amato del nostro Paese. Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 18 gennaio 2022.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

