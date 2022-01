Lavoro, Amazon assume 200 persone nel nuovo Centro di distribuzione. Ecco le figure che cerca e gli stipendi

17 gennaio 2022 a

Lavoro, Amazon continua ad assumere. Entro tre anni duecento posti grazie all'apertura di un centro distribuzione ad Ardea, in provincia di Roma. Sono previsti contratti a tempo indeterminato e stipendi che partiranno da una base di 1.680 euro al mese. Il colosso dell'e-commerce sul territorio italiano crescere ancora. Amazon ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di distribuzione nel Lazio. Sorgerà in provincia di Roma, nella cittadina di Ardea. Darà lavoro a 200 persone tra assunzioni dirette e inserimenti nelle aziende che forniranno i servizi di consegna delle merci. L'azienda spiega che il magazzino è stato progettato facendo attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità dal punto di vista ambientale. Sarà il settimo impianto e il terzo centro di distribuzione della regione Lazio in cui per Amazon lavorano già 2.700 risorse umane.

Il deposito è considerato strategico per rafforzare la rete delle consegne sul territorio regionale e in quell'area potrà rappresentare anche una risposta alla crisi economica, accentuata allo sviluppo della pandemia. Come scritto sopra, i contratti saranno a tempo indeterminati e sottoscritti gradualmente nell'arco dei prossimi tre anni. La struttura sarà operativa già a partire dalla primavera. Ma che tipo di personale sta cercando Amazon? Principalmente operatori di magazzino e autisti per l'effettuazione delle consegne. Le selezioni per chi lavorerà all'interno del magazzino sono già aperte. Il personale si occuperà di ricevere, stoccare, movimentare, imballare e spedire le merci che verranno ordinate dai clienti.

I nuovi dipendenti di Amazon saranno assunti con il quinto livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica. Oltre allo stipendio sono previsti benefit, tra cui sconti sugli acquisti della stessa piattaforma amazon.it e assicurazione integrativa contro gli infortuni. Ma i nuovi assunti potranno accedere anche ad Amazon Career Choice. Si tratta di un programma che copre fino al 95% del costo di rette e libri per chi si specializza frequentando corsi professionali della durata di quattro anni. Come candidarsi? Tutti i particolari nella pagina web del colosso americano Lavora con noi cliccando qui.

