Inflazione, aumentano i prezzi. Su base annua si sfiora il 4%. Altra stangata sulle famiglie

L'inflazione corre, i prezzi aumentano, le famiglie pagano. A dicembre la cosiddetta inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici, accelerano rispettivamente dell'1,5% e dell'1,6% a dicembre (entrambe dell'1,3% a novembre). Lo rileva l'Istat. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto, per lo più, da un lato ai prezzi dagli Alimentari non lavorati (+1,1%) e dei Beni durevoli (+0,6%), dall'altro dalla crescita, a causa di fattori stagionali, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,9%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%).

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, raddoppiano la loro crescita da +1,2% a +2,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano da +3,7% a +4,0%. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,5% su base mensile e del 4,2% su base annua (da +3,9% di novembre), confermando la stima preliminare. La variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (-0,1% nel 2020). L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e del 3,8% rispetto a dicembre 2020. La variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (era -0,3% nel 2020).

Dati che confermano l'ennesima stangata che dovranno cercare di sostenere le famiglie. Secondo le stime di Codacons, i nuclei saranno costretti a spendere 1.200 euro in più ogni anno per cercare di mantenere lo stesso standard di vita. Una somma importante, non sempre sostenibile, soprattutto nelle famiglie numerose. Il governo guidato da Mario Draghi ha già intrapreso le prime iniziative, in particolare sull'aumento delle bollette, ma cresce il partito trasversale dei gruppi politici che invitano l'esecutivo ad aiutare ulteriormente le famiglie per cercare di contenere la stangata.

