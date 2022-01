Bollette, i senatori del Movimento 5 Stelle: "Il governo aiuti imprese e famiglie"

14 gennaio 2022 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle chiede al governo di intervenire prima possibile per cercare di mitigare il caro bollette, aiutando famiglie e aziende. “La situazione sul fronte dei rincari energetici è drammatica - scrivono i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Industria, Commercio e Turismo, Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro - Sono tante le imprese che non sono in grado di poter proseguire con la produzione con lo scenario attuale, e troppe le famiglie che rischiano di non avere soldi a sufficienza per far fronte alle bollette da capogiro che si vedranno arrivare. Ci aspettiamo che il governo non attenda ancora per intervenire".

La pressione fiscale ancora in aumento, sale di due punti e arriva al 41%

"Come Movimento 5 Stelle - sostengono ancor i senatori pentastellati - le nostre proposte le abbiamo messe in campo, partendo da un abbattimento dell’Iva sugli aumenti per il 2022. Inoltre, riteniamo che sia necessario attivare meccanismi di rateizzazione senza ulteriori oneri, un contributo di solidarietà da parte dei produttori e dei fornitori e infine un fondo di garanzia per gli accordi di fornitura di energia da fonti rinnovabili a lungo termine. Su tutto questo siamo disposti a fare la nostra parte, e stiamo lavorando anche a un altro pacchetto di proposte strutturali sul lungo periodo, ma ci aspettiamo un segnale dall’esecutivo. I 3,8 miliardi sin qui stanziati non sono sufficienti e non possiamo permetterci altre settimane di immobilismo”.

Fisco, in aumento le imposte dirette e indirette: il gettito Irpef supera i 160 miliardi

Sulla necessità di interventi per cercare di aiutare famiglie e imprese ad affrontare gli aumenti delle bollette, è in prima linea ormai da mesi anche la Lega di Matteo Salvini. Il leader del partito continua a sottolineare la necessità di un intervento da parte del governo e a sostenere che la situazione rischia di diventare ingestibile. Il governo è comunque al lavoro su un pacchetto di ulteriori misure per cercare di contenere i costi e aiutare famiglie e imprese.

Fisco, bonus e detrazioni: pronti i modelli dell'Agenzia delle entrate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.