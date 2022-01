Lavoro, 500 assunzioni a Mondo Convenienza. Subito 100 in Lombardia. Ecco dove sono gli altri posti

14 gennaio 2022 a

a

a

Sono cinquecento le assunzioni previste da Mondo Convenienza, in particolare cento per i punti vendita della Lombardia. La catena dei negozi di arredamento, infatti, cerca altrettanti addetti alla vendita per gli store della provincia di Milano e di altri comuni della regione. Come fare per candidarsi? Il Gruppo ha già aperto le selezioni per il nuovo personale. I posti di lavoro di Mondo Convenienza riguardano in particolare i punti vendita di Rescaldina, San Giuliano e Trezzano, della provincia di Lecco e dei comuni di Como, Lissone e Curno. Per i nuovi assunti è prevista anche una formazione che verrà curata dalla stessa azienda.

Concorsi per 537 posti nei centri per l'impiego della Regione Calabria. Domande entro il 30 gennaio

Per il 2022, l'azienda ha lanciato una maxi campagna di reclutamento. L'obiettivo è l'assegnazione di 500 posti di lavoro su tutto il territorio nazionale. Oltre ai cento posti da venditore in Lombardia, infatti, sono in ballo assunzioni in altre sei regioni: nel Lazio a Roma, Latina, Frosinone e Viterbo; nel Piemonte a Moncalieri, Settimo Torinese e Serravalle Scrivia; nel Veneto a Venezia e Verona; in Emilia Romagna a Bologna, Ravenna e Rimini; in Toscana a Grosseto, Pisa e Prato; in Campania a Marcianise, Pompei e Salerno.

Concorso per 275 assunzioni all'Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie e strade. Scarica il bando

Mondo Convenienza è un’azienda specializzata nella Grande Distribuzione Organizzata di mobili e complementi d’arredo. Nasce nel 1985 a Civitavecchia, nel Lazio, ed estende rapidamente la sua presenza commerciale aprendo punti vendita anche in altre regioni italiane. Attualmente Mondo Convenienza conta sul lavoro di circa 3.500 collaboratori e possiede 44 negozi e 41 impianti logistici. I suoi store sono nei territori regionali di Toscana, Abruzzo, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna. Dal 2019 il marchio è approdato anche sul mercato estero avviando punti vendita in Spagna e hub logistici tra Madrid e Barcellona. Chi è interessato alle assunzioni di Mondo Convenienza può visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso sul portale web dell'azienda stessa, cliccando qui.

Nei ministeri, all'Avvocatura di Stato e alla presidenza del Consiglio, 2.293 assunzioni. Scarica il bando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.