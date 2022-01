Million Day, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 14 gennaio 2022

14 gennaio 2022 a

a

a

Million Day. Puntuale come sempre, anche nella giornata di oggi, venerdì 14 gennaio, è prevista l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Come ormai noto, l'estrazione premia con un milione di euro chi indovina la cinquina vincente. Ovviamente tutto è tranne che semplice. Occorre una grande dose di fortuna per azzeccare la combinazione in grado di cambiare la vita della maggior parte degli italiani. Alle ore 19 la Dea Bendata si mette in cammino e sono centinaia di migliaia i giocatori che sperano di incrociare il suo sguardo. Qualcuno ci riuscirà questa sera?

Ecco i cinque numeri vincenti che sono stati estratti oggi, venerdì 14 gennaio 2022: (in aggiornamento).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 13 gennaio 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.