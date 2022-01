Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 14 gennaio 2022

14 gennaio 2022 a

Come tutti i venerdì anche oggi, 14 gennaio, appuntamento con Eurojackpot, il concorso che mette in palio ogni settimana milioni e milioni di euro. Anche questa sera, 7 gennaio 2022, appuntamento con la fortuna. Il montepremi del concorso europeo è sempre milionario e lo sarà anche stavolta. L'estrazione avviene a partire alle ore 20 e subito dopo l'ufficializzazione i numeri vincenti vengono pubblicati su questa pagina.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 14 GENNAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

Nell'ultimo concorso, quello di venerdì 7 gennaio, non sono stati centrati 5 + 2 quindi il jackpot sale a 34 milioni di euro. Hanno invece festeggiato cinque giocatori che hanno indovinato il 5 + 1 e che saranno premiati con 390.310,90 euro ciascuno, Le giocate sono state convalidate in Germania (2), Ungheria, Norvegia e Danimarca. Sono stati azzeccati anche sette 5 + 0. In questo caso il premio è di 98.397,70 euro. La combinazione vincente era la seguente: 8 - 17 - 21 - 23 - 47, Euronumeri 2 - 6. Stasera in nuovo assalto al super montepremi.

