Lotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 7 gennaio. Superenalotto, ecco cosa accade

07 gennaio 2022 a

a

a

Oggi, venerdì 7 gennaio 2022, è in programma l'estrazione del Lotto. Secondo il regolamento del più antico gioco italiano, le estrazioni non possono avvenire nei giorni festivi. Quindi quella di giovedì 6 gennaio non è stata tenuta perché coincideva con il giorno dell'Epifania. Come da regolamento viene recuperata oggi. Diverso il discorso per il Superenalotto che segue un calendario differente. L'estrazione mancata per l'Epifania verrà effettuata domani, sabato 8 gennaio, facendo scorrere quella canonica del sabato a lunedì 10 gennaio. La prossima settimana, dunque, le estrazioni del Superenalotto saranno quattro e non tre e si terranno lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Ecco i numeri dell'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 7 gennaio (in aggiornamento)

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Lotteria Italia, nel Lazio premi per 9.4 milioni di euro. Tutti i biglietti fortunati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.